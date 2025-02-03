Utair запустит рейсы из Тюмени в Анталью с 29 апреля

Авиакомпания Utair запустит с 29 апреля перелеты из Тюмени в Анталью (Турция), сообщили в пресс-службе перевозчика. До лета рейсы будут выполняться по вторникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Время в пути составит 5 часов 30 минут, вылет из Тюмени запланирован на 8:50, из Антальи самолет будет вылетать в 13:30. Начиная с июня, рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Согласно сайту авиакомпании, на текущий момент самый дешевый билет на прямой рейс из Тюмени в Анталью 29 апреля стоит порядка 21,8 тыс. руб., также предусмотрены перелеты с пересадкой в московском Внуково.

Напомним, тюменский аэропорт Рощино за три летних месяца 2024 года обслужил 898645 пассажиров. Жители региона чаще всего летали в Анталью, а также в Сочи, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Ирина Пичурина