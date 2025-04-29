Суд ЕС признал незаконной программу «золотых паспортов» Мальты

Суд Европейского союза постановил, что программа выдачи «золотых паспортов» Мальты нарушает законодательство ЕС и должна быть закрыта.

По мнению суда, приобретение гражданства страны—члена ЕС не должно быть результатом коммерческой сделки. Такая «коммерциализация» гражданства противоречит базовым принципам гражданства ЕС, считает суд. «Признавая, что государства—члены ЕС могут самостоятельно устанавливать условия предоставления гражданства, суд постановил, что это должно осуществляться в соответствии с законодательством ЕС», говорится в судебном решении.

В 2019 году Еврокомиссия объявила о намерении ужесточить контроль над такими программами в ряде европейских стран, где они действуют, включая Болгарию, Кипр и Мальту. ЕК считает, что новые граждане могут использовать свои европейские паспорта для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупционных схем, а эти страны не проводят должных проверок в отношении таких граждан.

Ранее под натиском европейских властей свои программы выдачи «золотых паспортов» свернули Болгария и Кипр. В 2020 году власти Мальты скорректировали условия программы, а после начала специальной военной операции на Украине была прекращена выдача мальтийских «золотых паспортов» гражданам России и Белоруссии. В июле 2022 года Еврокомиссия обратилась в суд ЕС, чтобы добиться закрытия мальтийской программы.

Почему Испания закрывает программу «золотых виз» для иностранцев — в материале «Ъ FM».

Кирилл Сарханянц