В Туапсе гендиректора и подрядчика осудят за ущерб природе на 1 млрд рублей

Генеральный директор ООО «Сипайн Резорт» и подрядчик компании предстанут перед Туапсинским районным судом за незаконные строительные работы, уничтожившие плодородные земли и нанесшие экологический ущерб на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с 1 по 12 июля 2024 года во время строительства гостиничного комплекса в поселке Сосновый Туапсинского района обвиняемые изменили природный ландшафт участка, выполнив работы, не предусмотренные проектной документацией.

В результате был уничтожен плодородный слой почвы на площади свыше 1,3 тыс. кв. м, а образовавшиеся отходы незаконно сброшены в Черное море. Действия обвиняемых привели к деградации земель и нанесли экологический ущерб на сумму более 1 млрд руб.

В рамках расследования на банковские счета компании, земельные участки и недостроенный объект наложен арест. Ранее суд уже удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с ООО «Сипайн Резорт» ущерба в размере более 1 млрд руб.

За нарушение правил охраны окружающей среды обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы с возможным назначением дополнительных наказаний.

Мария Удовик