Главное из доклада уполномоченного по правам ребенка в Удмуртии Ольги Авдеевой

Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева выступила 29 апреля с докладом по итогам 2024 года перед депутатами регионального Госсовета. Ключевые цифры, представленные детским омбудсменом, — в материале «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Авдеева, vk Фото: Ольга Авдеева, vk

195 родителей лишили родительских прав в 2024-м году, что на 36 меньше, чем в 2023-м. Восстановили — 15. По числу помещенных в детские учреждения несовершеннолетних лидируют Ижевск, Воткинск, включая Воткинский район, и Балезинский. Это 297 и по 152 ребенка в указанных муниципалитетах соответственно. По количеству лишений и ограничений в родительских правах Удмуртия заняла 12-е место в ПФО.

Число обращений граждан к детскому омбудсмену выросло за год на 27,1% — до 1,7 тыс. В основном они связаны с вопросами права на жизнь и воспитание в семье, социальное обеспечение, образование и юридическую помощь.

По данным МВД, число преступлений в отношении детей в 2024-м выросло на 16,6% — до 1,2 тыс. Количество преступлений по статье 135 УК РФ «Развратные действия» увеличилось на 27,6% — до 74 фактов.

При этом наблюдается снижение на 22,2% фактов жестокого обращения с несовершеннолетними — до 14. Число преступлений, совершенных подростками, снизилось за год на 8,1% — до 367 случаев.

Отдельно госпожа Авдеева отметила, что число детских суицидов снизилось за год с 13 до 5. По показателю на 1 тыс. жителей регион занял 13-е место в ПФО.

Векторами карты действий детского омбудсмена на 2025-й является помощь семьям участников спецоперации, развитие практик внестационарной помощи и стационаров совместного размещения с детьми, юридическая защита и увеличение охвата услугами родителей, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость.

Напомним, число несовершеннолетних, обратившихся к уполномоченному по правам ребенка в Удмуртии Ольге Авдеевой, выросло за год в 2,2 раза — до 58 подростков в 2024-м.