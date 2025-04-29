Более 8 тысяч пенсионеров на Кубани доставили в медучреждения в 2024 году

Мобильные бригады социальной помощи Краснодарского края в 2024 году доставили 8,3 тыс. пожилых граждан в медучреждения. Всего на профосмотры и диспансеризацию за год привезено более 33,8 тыс. человек, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минтруде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На дому пожилых граждан осматривали более 120 медработников. Необходимую помощь получили свыше 500 пенсионеров, проживающих в сельской местности. Доставку лекарств и продуктов организовали более чем 380 людям, а на вакцинацию перевезено свыше 8,6 тыс. граждан.

В регионе действуют 49 мобильных бригад, использующих 25 специализированных автомобилей. Команды работают во всех муниципальных образованиях Кубани, обслуживая жителей старше 65 лет в сельской местности.

Приоритетными направлениями работы минтруда в 2025 году останутся повышение качества социальных услуг, развитие новых технологий работы с пожилыми гражданами и инвалидами, а также сохранение мер социальной поддержки жителей Кубани.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2024 году профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенных групп населения прошли более 4 млн жителей Краснодарского края, включая взрослых и детей. Этот показатель на 600 тыс. превысил результаты предыдущего года.

Анна Гречко