Более 8 тысяч пенсионеров на Кубани доставили в медучреждения в 2024 году
Минтруд Кубани: 25 спецавтомобилей доставляют пенсионеров в больницы
Мобильные бригады социальной помощи Краснодарского края в 2024 году доставили 8,3 тыс. пожилых граждан в медучреждения. Всего на профосмотры и диспансеризацию за год привезено более 33,8 тыс. человек, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минтруде.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На дому пожилых граждан осматривали более 120 медработников. Необходимую помощь получили свыше 500 пенсионеров, проживающих в сельской местности. Доставку лекарств и продуктов организовали более чем 380 людям, а на вакцинацию перевезено свыше 8,6 тыс. граждан.
В регионе действуют 49 мобильных бригад, использующих 25 специализированных автомобилей. Команды работают во всех муниципальных образованиях Кубани, обслуживая жителей старше 65 лет в сельской местности.
Приоритетными направлениями работы минтруда в 2025 году останутся повышение качества социальных услуг, развитие новых технологий работы с пожилыми гражданами и инвалидами, а также сохранение мер социальной поддержки жителей Кубани.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2024 году профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенных групп населения прошли более 4 млн жителей Краснодарского края, включая взрослых и детей. Этот показатель на 600 тыс. превысил результаты предыдущего года.