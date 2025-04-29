Усиление ветра до 17 метров в секунду и метель ожидаются в Удмуртии завтра

Усиление северо-западного ветра до 15-17 м/с и метель в отдельных районах Удмуртии ожидаются завтра, 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии

Пешеходов просят обходить шаткие строения и не приближаться к оборванным проводам электропередач, водителей — не парковать автомобиль вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.