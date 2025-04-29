Жительницу Кубани обвиняют в хищении выплаты за погибшего в зоне СВО экс-супруга

Кореновский районный суд Краснодарского края рассмотрит уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконной растрате более 3,3 млн руб. По версии следствия, она присвоила денежные средства, перечисленные ее несовершеннолетним детям в связи с гибелью их отца в зоне СВО. Об этом сообщает прокуратура региона.

Ее брак был расторгнут несколько лет назад, бывший муж погиб в ходе СВО, двое несовершеннолетних детей получили выплату, после чего женщина обратилась в органы опеки за разрешением потратить средства на покупку жилья для детей. На самом деле она не намеревалась покупать жилье, вводя сотрудников опеки в заблуждение, утверждает следствие. Получив доступ к денежным средствам, гражданка потратила их на собственные нужды, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Фигурантке дела предъявлено обвинение в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в случае признания виновной ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Анна Перова, Краснодар