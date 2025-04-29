Синоптик заявил об уходе заморозков из Москвы

Прошедшая ночь в Московском регионе обошлась без заморозков, в столице температура не опускалась ниже 3,3°С, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, заморозки покинули столичный регион.

Синоптик уточнил, что облака атмосферного фронта «прикрыли» регион от ночного выхолаживания, а юго-западные ветры принесли более теплые воздушные массы. В Новой Москве столбики термометров не опускались ниже 3°С, в Подмосковье холоднее всего было в Черустях — 1,2°С. Ближайшей ночью заморозки в регионе не прогнозируются.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня, 29 апреля, в столице будет 7–9°C, облачно, временами дождь (в Подмосковье — 5–10°C). Дептранс предупредил, что до конца дня в городе будет сильный ветер с порывами до 15 м/с. 30 апреля температура в Москве поднимется до 11–13°C, местами небольшой дождь (по области будет 10–15°C).