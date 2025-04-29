Заведения сохраняют тепло

Прохладная погода вносит коррективы в планы бизнеса на майские выходные. Рестораны с открытыми верандами и террасами переносят мероприятия в помещения, гриль-зоны обустраиваются под временными навесами, а некоторые заведения переписывают летние меню и винные карты. Впрочем, в выигрыше остаются глэмпинги. Владельцы домиков, которые можно арендовать на праздники, к капризам весны, судя по всему, вполне готовы. Градус оптимизма на рынке досуга в преддверии череды нерабочих дней измерял Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Облачность, кратковременные дожди и зябкие вечера — Первомай в столице не поставит температурных рекордов. Теплее станет лишь к субботе, но о лете пока мечтать рано, уверяют в Гидрометцентре. Днем немногим более +10 градусов. «Индекс шашлыка» растет быстрее, чем столбик термометра. Профильные сервисы утверждают, что набор для маёвки стал дороже на 21%. После нескольких по-настоящему солнечных дней на открытых террасах посетители площадок пока переместились в уютные помещения, рассказала владелица московского ресторана Hamster Эльвира Мандровская: «Мы поставили зонты, столы, кресла, приготовили пледы и подушки, чтобы людям было комфортно. Два дня поработали веранды, и потом сразу все забежали внутрь.

Те, кто планировал какие-то мероприятия на открытом воздухе, перенесли их в зал, внутрь, потому что мерзнуть никто не будет, особенно вечером, когда очень холодно.

Но мысленно все уже перешли на летний режим, прорабатывают соответствующее меню, какие-то летние напитки, блюда, в которых будет арбуз. Уже идет потепление, поэтому можно не заморачиваться, а просто как-то с уважением проводить эту зиму и ждать отличной погоды».

Речи о потерянной прибыли не идет — на случай непогоды варианты предусмотрены разные. Устроители корпоративов и семейных вечеров с отменами пока не столкнулись, поделился учредитель компании Village Catering Алексей Самойлов. По его словам, есть весомые аргументы, чтобы не унывать: «В хорошую погоду подойдут сангрия, игристые вина, коктейли. Как только холодает — настойки, крепкий алкоголь типа виски, глинтвейны, гроги, то есть все переигрывается либо в крепость, либо в температуру напитка. И если это прохладная погода, то мы резко меняем половину освежающих позиций на чай и кофе, плюс организаторы добавляют всякие горелки, пледы. Мероприятия все-таки заранее планируются, поэтому просто подстраиваемся уже по факту.

Все равно всегда закладываемся на то, что может пойти дождь. Большие грили рассчитаны на то, чтобы работать и в таких условиях. Те зоны, где гости находятся, мы в любом случае планируем под навесом».

Какие-то вечеринки все-таки пришлось отложить, простудиться своим клиентам рестораторы не дадут, шутит основатель бара «Сюр», винного бара и кафе «Интеллигенция» Никита Фомкин: «Газовые горелки не заменят просто комфортное времяпрепровождение на веранде. Дураков нет. На наших открытых площадках броней нет. В Tricky, в одном из заведений, на улице должно было пройти мероприятие с диджеями, оно перенесено в зал. Мои коллеги по цеху свою уличную вечеринку вообще сдвинули на 10 мая».

Для тех, кто предпочтет провести выходные со спортивным драйвом, после небольшого похода на байдарках могут предложить горячую баню и открытый чан. Время года и погодные условия в этом случае принципиального значения не имеют, заметил владелец комплекса гостевых домиков и сервиса по аренде инвентаря для речного туризма «Вольный ветер» Дмитрий Жиляев: «В беседках же тепло, там мягкие окна. Баня стоит на берегу реки, печечка горит. Ты вышел из бани, по настилу прошел и сразу же в открытый чан окунулся. То есть остыть не успеваешь».

Ночные температуры на этой неделе не превысят +5 градусов. Вторая половина праздников в погодном смысле обещает быть более приветливой. Но майские обещания изменчивы.

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Станислав Крючков