Жилье на Кубани за год подорожало почти на 20%

Средняя стоимость жилья в новостройках Краснодарского края в марте 2025 года составила 192,5 тыс. руб. за кв. м, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года и на 8% — значения января текущего года. Об этом сообщили в департаменте аналитики девелопера «Неометрия». Компания отмечает, что регион сохраняет высокий инвестиционный потенциал благодаря устойчивому спросу и динамике цен. По словам директора департамента аналитики и ценообразования Ксении Рысенко, привлекательность края обеспечивается климатическими условиями, развитой инфраструктурой и миграционным приростом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФД «Неометрия» Фото: ФД «Неометрия»

Почти половина сделок в регионе приходится на однокомнатные квартиры (49%), доля двухкомнатных лотов составила 34%, трехкомнатных — 11%, студий — 6%. В Краснодаре средняя цена «квадрата» в марте достигла 168,6 тыс. руб. Основной интерес покупателей сосредоточен на двухкомнатных квартирах (48%), далее следуют однокомнатные (24%) и трехкомнатные (20%). Доля студий — 8%. При этом 88% сделок пришлось на местных жителей, по 4% — на покупателей из Курской области, Пермского края и других регионов.

Наиболее высокая стоимость жилья зафиксирована в Сочи — 514,5 тыс. руб. за кв. м, включая сегменты бизнес- и премиум-класса. На долю однокомнатных квартир в структуре продаж приходится 55%, на двухкомнатные — 33%, трехкомнатные — 7%, студии — 5%. Москвичи составляют 30% покупателей, еще 24% — жители Краснодарского края.

В Новороссийске в марте «квадрат» подорожал до 200,5 тыс. руб., прибавив 26% за год. Здесь 60% сделок приходится на однокомнатные квартиры, 25% — на двухкомнатные, 9% — на трехкомнатные, 6% — на студии. Основную долю покупателей составляют местные жители (70%), 6% сделок пришлись на выходцев из Алтайского края и Волгоградской области. Среди прочих регионов — Челябинская, Самарская, Ленинградская области, Пермский край, Якутия и ЯНАО.

Вячеслав Рыжков