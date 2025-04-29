Объем промпроизводства сокращается в большинстве сибирских регионов

Индекс промышленного производства по итогам первого квартала 2025 года оказался ниже 100% примерно в половине регионов Сибирского федерального округа. Самый же крупный рост в отрасли зарегистрирован в Омской области, следует из сообщений региональных подразделений Росстата.

По итогам января-марта этого года омская промышленность выросла на 2,6%, в Республике Хакасия — на 2%. В Республике Алтай индекс промпроизводства составил 101,6%, в Новосибирской области — 100,1%.

Самое заметное снижение в промышленности в первом квартале статистическое ведомство зафиксировало в Томской области (на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В Республике Тыва индекс составил 96,2%, в Кемеровской области и Красноярском крае — 96,8%. В Алтайском крае этот показатель за январь-март равен 98%.

Как писал «Ъ», в России в целом за первый квартал 2025 года выпуск промышленных товаров в годовом выражении вырос на 1,1%. В добыче при этом он снизился на 2,7%, а в обработке увеличился на 4,7%.

Валерий Лавский