В Жигулевске не смогли найти главу города взамен ушедшего в Тольятти Ильи Сухих

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Жигулевска признан несостоявшимся. Об этом говорится в решении местной думы от 28 апреля 2025 года, подписанном ее председателем Юрием Смеловским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Признать невозможным избрание главы городского округа Жигулевск думой городского округа Жигулевск седьмого созыва. Направить настоящее решение губернатору Самарской области»,— говорится в документе.

Ранее пост главы Жигулевска занимал Илья Сухих, однако 22 ноября прошлого года он стал и. о. главы Тольятти, а в марте 2025 года официально занял эту должность.

Депутаты Жигулевска искали подходящую кандидатуру взамен господину Сухих с 19 февраля 2025 года, но их поиски не увенчались успехом.

Алексей Алексеев