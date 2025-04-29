Из Нижегородской области выдворят 25 иностранцев после полицейской операции

Полиция подвела итоги операции «Иностранный специалист» в Нижегородской области. По ее итогам из региона выдворят 25 иностранцев, из которых 23 – принудительно, сообщили в МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Протоколы об административных нарушениях составлены в отношении 257 лиц. Из них 227 протоколов – о нарушении правил въезда или режима пребывания в РФ (ст. 18.8 и 18.9 КоАП РФ), 29 протоколов о незаконном привлечении иностранцев к работе (18.15 КоАП РФ) и 19 – о незаконной трудовой деятельности (18.10 КоАП РФ).

Также полицейские проверяли автомобили, управляемые иностранцами, и оформили три протокола за вождение без тахографа, несоблюдение норм времени управления и нарушение режима труда водителей. Госавтоинспекторы выявили 363 нарушения, которые допустили мигранты-водители.

По итогам рейда возбуждено три уголовных дела о фиктивной поставке иностранцев на учет и одно – об организации незаконной миграции, добавили в полиции.

Владимир Зубарев