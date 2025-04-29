Количество ДТП в Перми выросло вдвое из-за снегопада

Из-за снегопада в Перми почти вдвое увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Всего вчера произошло 46 ДТП (в понедельник прошлой недели — 24). Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения краевой ГИБДД Владимира Яцука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

За прошедшие сутки в Перми выпало 32 мм осадков, или 88% месячной нормы, что больше, чем во время последнего похожего снегопада 27–28 апреля 2010 года, сообщает телеграм-канал «Опасные погодные явления Пермского края». Высота снежного покрова составила 33 см. Снегопад стал самым сильным в краевом центре в XXI веке.