В Уфе из-за аварии 23 жилых дома остались без горячей воды

В Советском районе Уфы произошло аварийное отключение горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. Без горячей воды остались 23 жилых дома: 21, 23, 25, 27, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37 на улице Бессонова; 10, 12, 12/1, 15, 16, 16/1, 18 на Комсомольской улице и 4, 6, 8, 10, 12, 14 на Казанской улице.

Ремонтные работы проводят сотрудники ООО «БашРТС». Причина аварии, как и время завершения работ, не указываются.

Венера Хисамова