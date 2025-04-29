На Ставрополье разработают закон о поддержке креативных индустрий

Власти Ставропольского края до конца 2025 года разработают закон о поддержке творческих предпринимателей, который создаст условия для развития местных брендов и определит меры государственной помощи креативным индустриям. Об этом сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

«Перед нами стоит поставленная Президентом задача — к 2030 году креативные индустрии должны стать важным двигателем экономического роста. В крае есть для этого все предпосылки. К примеру, в прошлом году в регионе появилось 40 новых брендов одежды, что на 82% превышает показатели 2023 года»,— рассказал Антон Доронин.

В пятерку ведущих направлений творческих индустрий на Ставрополье входят ИТ-технологии, дизайн, реклама и пиар, гастрономия, архитектура и урбанистика. Также популярны мода, кино и народно-художественные промыслы.

Николай Аксенов