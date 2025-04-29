Школы Прикамья перешли на дистанционное обучение из-за прошедшего снегопада

В Пермском крае часть школ перешла на дистанционный формат обучения на один день — 29 апреля. Это связано с последствиями аномального снегопада, который метеорологи назвали самым сильным в регионе в XXI веке. Об этом сообщает интернет-газета «Текст»

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Из-за сложных погодных условий в ряде районов Прикамья отменены рейсы школьных автобусов. Некоторые школы разрешили родителям самостоятельно решать, отправлять ли детей на занятия.

Городская инфраструктура продолжает испытывать трудности — на дорогах сохраняется гололедица.