Мэр пообещал наказание главам ТСЖ за отказ включать отопление

Мэр Ярославля Артем Молчанов предложил привлекать прокуратуру в случаях, когда председатели ТСЖ отказываются включать отопление без учета мнений жителей дома. Об этом господин Молчанов сообщил на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 26 апреля в городе решили возобновить отопительный сезон. Планируется, что к вечеру 90-95% потребителей подключат.

На совещании глава Дзержинского района Екатерина Мусинова сообщила, что есть ситуации, когда председатели ТСЖ отказываются включать отопление в надежде на потепление и с целью сбережения средств. Мэр Ярославля подчеркнул, что такое решение может быть принято только собранием собственников, а не единолично председателем ТСЖ.

«В субботу постановление (о возобновлении отопительного сезона — прим. «Ъ-Ярославль») подписано. Если ТСЖ не хотят, значит должно пройти собрание собственников. Если нет такой бумаги, значит, должна заниматься прокуратура этим вопросом. Если собрание собственников решает, что нет необходимости включать тепло, — хорошо. Но решают собственники»,— сказал господин Молчанов.

Алла Чижова