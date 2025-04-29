В Ярославле к вечеру отопление дадут 90% потребителей
В Ярославле к вечеру 29 апреля отопление планируют дать 90-95% потребителей. Об этом сообщил заместитель мэра Николай Степанов на открытом совещании в мэрии.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Напомним, что 26 апреля в городе решили возобновить отопительный сезон из-за похолодания. Как пояснил господин Степанов, гидравлическая система не позволяет включить тепло одномоментно. Основные подключения прошли в понедельник.
Во Фрунзенском районе к вечеру 28 апреля было подключено 66% домов, в Красноперекопском — 60%, в Дзержинском — более 80%, в Кировском и Ленинском — 57%, в Заволжском — более 90%.
«Я думаю, что до конца дня у нас в целом по городу уже 90-95% потребителей будут подключены. Никаких аварийных ситуаций, нештатных ситуаций не происходило на источниках. Хотя, конечно, мы уже планировали начинать подготовку к следующему отопительному сезону, уже раскопки где-то начались. Пришлось эти работы остановить, чтобы продлить отопительный сезон до наступления положительных температур»,— сказал господин Степанов.
Отопление также включили в 45 школах из 81 и 109 детских садах из 144.