Премьер Удмуртии о туризме: переходим от экономики услуг к экономике впечатлений

Объем туристических услуг за год увеличился на 1 млрд руб. — до 5,7 млрд руб. в 2024-м, сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов во время доклада по итогам года в Госсовете республики 29 апреля. Турпоток составил почти 1,7 млн человек, налоговые отчисления выросли на 0,5 млрд руб. — до 2,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В сфере туризма переходим от экономики услуг к экономике впечатлений. Есть примеры необычных турмаршрутов, запущенных в том году»,— сказал господин Ефимов. В пример председатель привел ретропоезд «Чайковский экспресс», загрузка которого составляет 100%.

В отрасль туризма направили почти 500 млн руб. в 2024-м по соответствующему нацпроекту. Около 440 млн из них пошли на создание модульных отелей. Вклад инвесторов в развитие номерного фонда республики составил 1,5 млрд руб. Было реализовано 14 инвестпроектов: построено 250 номеров по всей Удмуртии.