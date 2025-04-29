В Челябинскую область запретили ввозить 170 тонн овощей и фруктов

За прошедшую неделю сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора на пункте пропуска «Бугристое» из-за нарушений запретили ввоз 170 т овощей, фруктов и орехов совместно с должностными лицами пограничного управления ФСБ России и Челябинской таможни, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Из-за неверной маркировки на упаковке не пропустили через границу 18,7 т китайских кабачков и лимонов, следовавших из Туркестанской области Казахстана в Омск, и 20,9 т изюма и орехов кешью иранского и вьетнамского происхождения, которые доставляли из Алматы в Московскую область. Еще 30 т турецких семян подсолнечника, следовавших из Костанайской области в Беларусь, и 40 т пакистанского картофеля, которые должны были доставить из Северо-Казахстанской области в Курган, не смогли провезти из-за отсутствия маркировки. Кроме того, запретили ввозить из Казахстана в Московскую, Свердловскую и Челябинскую области 60 т свежей капусты. Всю продукцию вернули на территорию Казахстана. В отношении перевозчиков возбудили дела об административных правонарушениях по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза подкарантинного груза).

Виталина Ярховска