Движение в Москве перекроют днем 29 апреля из-за подготовки к параду Победы

Движение на нескольких улицах Москвы перекроют днем и вечером 29 апреля в связи с подготовкой к параду Победы, сообщили в пресс-службе мэрии.

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С 16:30 мск нельзя будет проехать по:

Проектируемому проезду №3502 и Шоссейному проезду;

улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской;

Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы;

Таганской площади;

Новинскому бульвару;

Садовому кольцу (на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады);

Маяковскому тоннелю;

Оружейному переулку.

Двустороннее движение будет организовано с 16:30 до 3:00 следующего дня на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

С 17:30 мск движение перекроют на Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицах. Изменения затронут улицы Охотный Ряд, Балчуг, Большую Никитскую, Болотную, Садовническую, Солянку и Петровку. Также нельзя будет проехать по центральным набережным (Москворецкой, Кремлевской, Гончарной и др.).

С 22:30 мск нельзя будет проехать по улицам Серафимовича, Большая Полянка, Новый Арбат, Воздвиженке, Моховой, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестским.

Полина Мотызлевская