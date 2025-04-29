Глава СКР хочет знать, как в Саратове подросток выпал из окна брошенного отеля

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по инциденту с 15-летним подростком в Саратове. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

27 апреля подросток упал с третьего этажа заброшенной гостиницы и был госпитализирован с переломом. Следственное управление СК России по Саратовской области начало проверку.

Генерал Бастрыкин поручил руководителю управления Дмитрию Костину предоставить отчет о промежуточных результатах и принятых мерах. Ход проверки контролирует центральный аппарат ведомства.

Никита Маркелов