Циклон принесет в Петербург облачную погоду с дождями 29 апреля

Петербург 29 апреля будет находиться под влиянием циклона, центр которого в течение дня сместится из южных районов Финляндии на восток Ленобласти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

По словам синоптика, регион ждет облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут дожди. Приток солнечного тепла будет ограничен, воздух прогреется до 8-10 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление упадет и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы. В последний день апреля обойдется без осадков, однако температура воздуха останется такой же.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 28 апреля в Петербурге объявляли «желтый» уровень опасности. Он действовал с 12:00 до 21:00 в связи с сильным ветром.

Андрей Маркелов