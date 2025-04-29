В Астрахани замглавы УКСа подозревается во взятке за стройконтроль

В Астраханской области возбуждено уголовное дело против заместителя директора управления по капитальному строительству (УКС). Его подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следствие выяснило, что взятка была связана с контрактом на строительство кинокомплекса «Октябрь». Представитель московской строительной компании предложил чиновнику 500 тыс. руб. за покровительство при строительном контроле. Чиновник принял деньги и использовал их по своему усмотрению.

Преступление было пресечено благодаря совместным усилиям регионального Следственного комитета, УФСБ и УМВД России по Астраханской области. Сейчас следствие продолжается, устанавливаются другие участники и возможные эпизоды.

Никита Маркелов