В Оренбурге завершили расследование дела о покушении на дачу взятки за занижение налогов

Завершено расследование в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году директор организации предпринял попытку дачи взятки через посредника должностным лицам налоговой службы. Он пытался передать 2 млн руб. «за занижение сумм доначисленных организации налогов, а также пеней и штрафов, установленных и начисленных в ходе проведенных налоговым органом камеральных и выездной проверок».

Преступление не было доведено до конца, потому что посредник присвоил деньги себе. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Руфия Кутляева