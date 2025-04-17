В Свердловской области ОРВИ заболели 32 тыс. человек за неделю

За последнюю неделю в Свердловской области зафиксировано 32 тыс. случаев ОРВИ, что на 11,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей, но на 45,8% выше многолетнего среднего. Более половины (54,8%) заболевших — дети, передает Роспотребнадзор региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лабораторный мониторинг показал, что сейчас в области преобладает вирус гриппа, но также выявлены риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и сезонные коронавирусы.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня — в ЗАТО Свободном, Кировграде, Сухом Логе и Сысерти. В Екатеринбурге зарегистрировано 14,5 тыс. случаев ОРВИ, что на 10,8% меньше, чем на прошлой неделе, но на 36,2% выше многолетнего среднего.

Напомним, в начале апреля в Свердловской области за прошедшую неделю зафиксировали 36,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, в Екатеринбурге — 16,2 тыс. случаев.

Ирина Пичурина