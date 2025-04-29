В Ярославле подешевело расширение Осташинского кладбища
В Ярославле работы по планировке и корчеванию на Осташинском кладбище под новые захоронения в секторе 16П выполнят за 1 млн руб. Подписанный контракт размещен в системе «ЕИС. Закупки».
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
«Ъ-Ярославль» сообщал, что общая площадь нового участка под захоронения составит 12,6 тыс. кв.м. Работы должны провести в течение месяца с даты заключения контракта.
Начальная стоимость контракта была определена в 1,5 млн руб. На торги было подано 14 заявок, две из них впоследствии отозвано. Победителем стал ярославский индивидуальный предприниматель Логутов Роман Витальевич, который предложил сделать работы за 1 млн руб. Контракт с ним заключило МКУ «Служба городских кладбищ» 28 апреля.