Госсовет Удмуртии поддержал идею ввести геномную регистрацию трудовых мигрантов

Госсовет Удмуртии поддержал предложение внедрить обязательную геномную регистрацию иностранцев, пребывающих в РФ по трудовому патенту. Внести соответствующие изменения в федеральное законодательство предложили депутаты Заксобрания Ленинградской области. Постановление Госсовета Удмуртии одобрили 48 парламентариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Внедрение обязательной государственной геномной регистрации для данной категории иностранных граждан может быть использовано для идентификации лиц, совершивших преступления, а также для предотвращения незаконной миграции и использования поддельных документов»,— указано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта указывают на случаи замены документов иностранцами, выдворенными из РФ. Они используют поддельные или чужие паспорта, чтобы въехать в страну. Кроме того, отмечают составители, внедрение геномной регистрации повысит раскрываемость преступлений прошлых лет.

По действующему законодательству мигранты обязаны проходить медосвидетельствование на инфекционные заболевания и наркотики. Авторы законопроекта предлагают дополнить медосмотр сдачей биологического материала за счет иностранца. На возможное нарушение международных норм защиты прав человека составители отвечают целями «обеспечения безопасности и правопорядка». Доступ к генетическим данным будет строго ограничен, а иностранцев заранее уведомят о требовании пройти геномную регистрацию, что «исключит возможность нарушения их прав».