Ижевской думе разрешат создавать административные комиссии составом до 19 членов

Городской думе Ижевска дадут право принимать решения о создании муниципальных административных комиссий в составе до 19 членов, что в два раза больше, чем разрешено сейчас. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального Госсовета на очередной сессии 29 апреля. За проголосовали 46 парламентариев, против или воздержались — 0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Из пояснительной записки следует, что это делается с целью «повышения эффективности работы» таких комиссий. Кроме того, в них запретили состоять иноагентам. Также устанавливается возможность досрочно прекратить полномочия члена комиссии, если он не исполняет своих полномочий в течение трех месяцев подряд.