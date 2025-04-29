Екатеринбургский «Атлас Девелопмент» планирует построить ЖК в Москве с партнером

Группы компаний «Атлас Девелопмент» (Екатеринбург) и «Точно» (Краснодар) объявили о стратегическом партнерстве для строительства жилого комплекса в Южном Тушино, на северо-западе Москвы, рассказали «Ъ-Урал» в компании. Проект, расположенный по адресу ул. Лодочная, 27к2, займет 50 тыс. кв. м. Разрешение на строительство выдано в конце февраля 2025 года.

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Комплекс будет состоять из двух корпусов высотой от 21 до 29 этажей, объединенных стилобатом. В стилобате разместятся центральное лобби и ритейл-зона с коммерческой инфраструктурой.

Основатель «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер отметил, что партнерство с «Точно» позволит создать эталонный проект столичного уровня. Владелец «Точно» Николай Амосов добавил, что компания продолжает расширение в новые регионы, и участие в московском проекте станет значимым этапом.

Ранее «Ведомости» писали, что компания искала покупателей на данную площадку, но представители девелопера заявляли, что ищут партнера. По данным федеральных СМИ, несколько лет назад уральская компания выкупила у экс-руководителя «Проминстраха» Сергея Гладкина участок на Лодочной улице.

Ранее в интервью «Ъ-Урал» господин Городенкер рассказывал, что компания заходит в проект по партнерской схеме, где будет рассчитываться долей в прибыли или квадратными метрами.

Подробнее — в материале «"Застройщики работают на исторически минимальной рентабельности"»

Мария Игнатова