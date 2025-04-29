Организации освободят от налога на имущество за пожертвования в бюджет Удмуртии

Вносящие добровольные пожертвования в республиканский и муниципальный бюджеты организации освободят от уплаты налога на имущество в размере, равном 50% от взносов. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального Госсовета на очередной сессии 29 апреля. За проголосовали 44 парламентария, против или воздержались — 0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Из пояснительной записки следует, что льгота будет стимулировать бизнес участвовать в благотворительных инициативах и социальных проектах, в том числе предприятия планируется вовлекать за счет этого в программу «Комплексное развитие сельских территорий». Преференция будет предоставляться компаниям за налоговые периоды 2025-го и 2026-го.

На заседании постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам 25 апреля сообщили, что за 2024-й в бюджет Удмуртии поступило более 400 млн руб. в качестве безвозмездного оказания помощи.

По региональному закону «О налоге на имущество организаций в Удмуртской республике» (№55-РЗ), ставка в отношении недвижимости кадастровой стоимостью свыше 30 млн руб. составляет 2%, от 20 до 30 млн — 1%, до 20 млн — 0,5%. На гаражи, машиноместа и жилые помещения стоимостью ниже 300 млн ставка установлена в размере 0,3%.