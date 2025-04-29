В Астрахани дети погибли на пожаре, дело возбудили против сотрудницы соцзащиты

Следственное управление СКР по Астраханской области возбудило уголовное дело против ведущего специалиста Центра социальной поддержки населения Советского района Астрахани. Ее подозревают в служебном подлоге и халатности (ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 293 УК РФ), приведшим к гибели детей в результате пожара, сообщает пресс-служба.

По данным следствия, сотрудница Центра знала, что трое несовершеннолетних под временной опекой не проживали по указанному адресу, но внесла ложные сведения в акты проверки. Она также не обеспечила должный контроль за условиями проживания детей и не приняла меры для их изъятия из неблагополучной семьи.

20 апреля 2025 года в Кировском районе Астрахани произошёл пожар, .в котором погибли пятеро детей, включая двух под опекой. Матери-опекуну уже предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Следователи продолжают расследование, назначены необходимые экспертизы. Дело возбуждено по материалам прокуратуры.

Никита Маркелов