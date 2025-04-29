В Челябинской области в майские праздники изменится расписание электричек

В майские праздники, начиная с 30 апреля, изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих по Челябинской области и за ее пределы. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

«Ласточка» №7905 Челябинск — Магнитогорск будет ездить три раза в день с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая. Электричка №7906 в обратную сторону — в те же дни. Поезд №7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург (отправление в 13:42) будет курсировать с 30 апреля по 5 мая и с 7 по 12 мая, а маршрут из Свердловской области на Южный Урал с отправлением в 11:41 и номером №7028/7008 — по тем же датам, но три раза в день. Кроме того, электричка №6004 Полетаево-1 — Челябинск отменяется с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Виталина Ярховска