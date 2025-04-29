Спикер госдумы прилетел в Волгоград и увидел Свет «Свет Великой Победы»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял участие в мероприятии «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Фрагмент светового шоу выложен в Telegram-канале «Володин Саратов». Само мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и собрало участников международного форума «Великое наследие — общее будущее» и гостей из различных стран.

На монументе «Родина-мать зовет» и подпорной стенке были показаны кадры кинохроники, рассказывающие о героях и значимых событиях войны. Световые проекции окрашивали памятник в разные цвета, создавая особую атмосферу. Мероприятие проводится ежегодно накануне Дня Победы.

Ранее Вячеслав Володин и депутаты Госдумы почтили память защитников Сталинграда, возложив цветы и венок к Вечному огню. К ним присоединились парламентские делегации стран СНГ и дружественных государств Азии, Европы и Латинской Америки.

Никита Маркелов