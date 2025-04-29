В Башкирии детям войны выплатят по 2 тысячи рублей к годовщине Победы

К 80-летию Победы жители Башкирии, родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года («дети войны») и постоянно проживающие в республике, получат единовременную выплату по 2 тыс. руб. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров.

Региональную выплату по 2 тыс. руб. получат около 108 тыс. человек. Средства будут перечислены Республиканским центром социальной поддержки населения.

Отдельные категории ветеранов получат выплату в честь юбилея Победы из федерального бюджета согласно январскому указу президента России. Это бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны, вдовы военнослужащих, погибших в войне с Финляндией, Великой Отечественной войне, войне с Японией, вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны и так далее. Они получат по 80 тыс. руб. единовременно.

«Выплата будет зачислена до 9 мая проактивно. То есть никаких заявлений писать и никуда ходить не нужно»,— пояснила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Сейчас в Уфе проживает 1998 ветеранов, в числе которых 40 участников ВОВ, для которых ко Дню Победы организуют персональные поздравления, сообщил на оперативном совещании в правительстве мэр города Ратмир Мавлиев. Они все являются почетными жителями города. Участникам войны, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя вручат подарочные наборы.

Впервые в Башкирии «дети войны» получили региональную единовременную выплату в 2021 году, тогда она составляла 1 тыс. руб.

Майя Иванова