Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Волгограде

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят Волгоград для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы, сообщили в пресс-службе Кремля. Визит в город-герой запланирован на 29 апреля.

Лидеры посетят мемориальный комплекс на Мамаевом кургане и выступят на форуме «Великое наследие — общее будущее», организованном парламентским собранием Союза Белоруссии и России.

В ходе визита Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят развитие стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Также запланирована рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Никита Маркелов