Последствия снегопада ликвидированы в ночь с понедельника на вторник
В ночь с понедельника на вторник коммунальные службы ликвидировали около 14,4 мм осадков в виде мокрого снега, выпавшего в результате вчерашнего снегопада, сообщили в пресс-службе администрации Ижевска. Проводилась расчистка дорог и тротуаров, а также их обработка противогололедными материалами.
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«Вчерашний день побил предыдущий рекорд — 28 апреля 1961 года, тогда (было.— "Ъ-Удмуртия") зафиксировано 10,6 мм»,— пояснили в ведомстве.
Работы продолжаются, дорожники заняты расчисткой подходов к пешеходным переходам, лестничных сходов и остановок общественного транспорта, было задействовано 72 единицы техники.