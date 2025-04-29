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Последствия снегопада ликвидированы в ночь с понедельника на вторник

В ночь с понедельника на вторник коммунальные службы ликвидировали около 14,4 мм осадков в виде мокрого снега, выпавшего в результате вчерашнего снегопада, сообщили в пресс-службе администрации Ижевска. Проводилась расчистка дорог и тротуаров, а также их обработка противогололедными материалами.

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Вчерашний день побил предыдущий рекорд — 28 апреля 1961 года, тогда (было.— "Ъ-Удмуртия") зафиксировано 10,6 мм»,— пояснили в ведомстве.


Работы продолжаются, дорожники заняты расчисткой подходов к пешеходным переходам, лестничных сходов и остановок общественного транспорта, было задействовано 72 единицы техники.

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