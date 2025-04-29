В Самаре ограничат движение из-за празднования Дня Весны и Труда

Движение транспорта будет ограничено в Самаре на ряде участков в четверг, 1 мая. В этот день в городе пройдут торжества в честь Праздника Весны и Труда, сообщает мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В частности, 1мая с 6:00 до 15:30 (MSK+1) в городе будет закрыт проезд по проспекту Юных Пионеров (от улицы Металлистов до Ташкентского переулка) и по Ташкентскому переулку (от улицы Енисейской до Ставропольской). Также с 8:00 до 15:00 1 мая нельзя будет проехать по улице Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской) и по Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе).

Кроме того, на указанных участках в городе запретят остановку и/или стоянку транспорта с 17:00 30 апреля до 15:30 1 мая. Помимо этого, в четверг с 8:00 до 15:00 автобусы № 24 и № 91 пустят в объезд.

Георгий Портнов