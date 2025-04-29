Проверки сибирского МТУ Ространснадзора принесли в бюджеты 0,52 млрд рублей

В 2024 году федеральный бюджет и бюджеты регионов Сибирского федерального округа (СФО) получили 0,52 млрд руб. по итогам контрольных мероприятий Ространснадзора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сибирского полпреда президента РФ Анатолия Серышева по итогам его рабочей встречи с начальником межрегионального территориального управления (МТУ) службы по СФО Юрием Рожко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего было проведено около 15 тыс. контрольных мероприятий. В зоне контроля МТУ находится более 25 тыс. юрлиц и ИП.

«В 2024 году количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов снизилось по сравнению с 2023 годом: по количеству ДТП — на 11,3%, по количеству погибших — на 35,1%»,— говорится также в сообщении.

Валерий Лавский