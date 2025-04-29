На Урале будут судить двух человек за попытку убийства директора базы отдыха

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на убийство директора базы отдыха «Золотые пески», сообщили в прокуратуре Свердловской области. Обвиняемыми являются двое мужчин 41 и 38 лет. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, группой лиц, из хулиганских побуждений).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 17 декабря 2024 года на территории базы отдыха между пьяными обвиняемыми и директором произошел конфликт из-за того, что они не желали покидать базу. Ранее они были с ним знакомы. В результате конфликта они решили убить директора. Один из них нанес ему удар в грудь и угрожал расправой. Директор, пытаясь спастись, выбежал из гостевого дома, но ему не дали покинуть территорию базы.

Для самообороны директор использовал травматический пистолет, трижды выстрелив в воздух. Когда это не помогло остановить преследователей, он выстрелил в одного из обвиняемых, но тот продолжил двигаться в его сторону. Он повалил директора на землю и нанес более 10 ударов по голове, а его соучастник вырвал пистолет и ударил рукоятью по голове. После этого они продолжили его избивать. В результате директор получил тяжелые травмы, включая открытую черепно-мозговую травму и переломы костей свода и основания черепа. Смерти удалось избежать благодаря вмешательству сотрудников частного охранного предприятия, которые остановили нападавших и вызвали медиков.

Обвиняемые не признали вину. Дело будет направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.

Ранее прокуратура передала в Свердловский областной суд уголовное дело, возбужденное в отношении пяти жителей Екатеринбурга, которые устроили массовую драку на Вторчермете — во время нее был убит человек.

Ирина Пичурина