В суд направили уголовное дело о массовой драке с убийством на Вторчермете

Прокуратура передала в Свердловский областной суд уголовное дело, возбужденное в отношении пяти жителей Екатеринбурга, которые устроили массовую драку на Вторчермете — во время нее был убит человек, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Пятеро жителей в возрасте 38, 31, 28, 26 лет и 21 года, среди которых есть иностранные граждане, в зависимости от роли в событиях инцидента, обвиняются по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствие установило, что в ночь на 20 апреля 2024 года обвиняемые вышли из кафе и недалеко от него увидели четырех незнакомых мужчин. 26-летний обвиняемый попытался спровоцировать на конфликт одного из них, а 28-летний напал на молодого человека. Остальные обвиняемые начали избивать потерпевших руками и ногами, а также пластиковыми трубами, которые они подобрали возле кафе, при этом 28-летний обвиняемый ударил ножом в область сердца одного из потерпевших, из-за чего он скончался на месте преступления. Другого потерпевшего тот же обвиняемый ударил ножом в живот не менее одного раза, однако не успел его убить. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь, он получил тяжкий вред здоровью.

Напомним, прибывший к кафе в районе ул. Сухоложской наряд ППС обнаружил тело 33-летнего мужчины уже без признаков жизни. Нападавшие были задержаны 23 апреля 2024 года. По данным регионального СКР, они являются «уроженцами одной из среднеазиатских республик», потерпевшие — гражданами России.

Ирина Пичурина