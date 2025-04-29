Красная Поляна вошла в топ-10 направлений для отдыха не у моря

Красная Поляна заняла восьмое место в рейтинге популярных направлений для отдыха не у моря летом. На горнолыжном курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха не у моря занял Калининград. В городе путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,4 тыс. руб.

Второе место заняла Казань, где путешественники планируют провести в среднем четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,9 тыс. руб.

Третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха не у моря летом занял Кисловодск. В городе-курорте Ставропольского края путешественники бронируют номера в среднем на неделю. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,4 тыс. руб.

В топ также вошел еще один город Краснодарского края. В Краснодаре, который занял шестое место, путешественники планируют провести в среднем два дня. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,5 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что на горном курорте «Роза Хутор» в период с 1 по 11 мая 2025 года прогнозируется загрузка гостиничного фонда свыше 60%. Сейчас уровень бронирования отелей на майские праздники составляет около 40%.

Мария Удовик