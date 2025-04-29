Промпроизводство в Челябинской области сократилось на 3,8% в I квартале

В Челябинской области индекс промышленного производства в январе-марте 2025 года составил 96,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте к марту 2024 года показатель сократился на 4,8%, но к февралю этого года вырос на 10,9%, сообщает Челябинскстат.

Наибольшее падение по итогам первого квартала показала добыча полезных ископаемых — на 11,1% в годовом выражении. Производство в обрабатывающих отраслях сократилось на 3,6%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 3,5%. Увеличился показатель только по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на 12,3%.

В «обработке» значительнее всего сократилось производство одежды — на 61,7%, напитков — на 16,6%, изделий из дерева и обработка древесины (кроме мебели) — на 16%, химических веществ и продуктов — на 11,9% прочих готовых изделий — на 14,7%, резиновых и пластмассовых изделий — на 10,6%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 7%. Также на 7% упало металлургическое производство.

При этом в первом квартале 2025 года зафиксирован рост производства прочих транспортных средств и оборудования — на 37,1%, лекарственных средств и медицинских материалов — почти на 23%, кожи и изделий из нее — на 35,1%, электрооборудования — на 16%, не включенных в другие группировки машин и оборудования — на 12,7%, бумаги и бумажных изделий — на 7%.