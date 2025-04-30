Для спасения Даши Подшиваловой не хватает 516 365 рублей

Гематолог Республиканской детской клинической больницы Надежда Жмулева (Ижевск): «У Даши тяжелая болезнь кроветворной системы — гемолитическая анемия, бета-талассемия, большая форма. При этом заболевании нарушен синтез гемоглобина. Его уровень критически понижается, органы и ткани испытывают кислородное голодание, начинается анемия. Девочка получает заместительную терапию, но, к сожалению, она не дает стойкого эффекта, приходится часто проводить переливания крови — два-три раза в месяц. Даше рекомендован прием препарата реблозил (луспатерцепт), который поможет уменьшить частоту переливаний, снизить уровень железа в организме».

Стоимость лекарства на первый курс терапии 1 266 365 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб. Антон Николаевич внес 350 тыс. руб. Не хватает 516 365 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дашу Подшивалову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Даши — Константина Владимировича Подшивалова. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).