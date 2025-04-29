За похищение 9-летнего ребенка в Красноярском крае задержали местного жителя

В Красноярском крае задержан мужчина по подозрению в похищении 9-летнего мальчика. В отношении него возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 18 апреля в городе Уяре четверо детей играли на детской площадке во дворе дома на ул. Ленина. В это время к ним подошел неизвестный и схватил мальчика за руку.

Злоумышленник насильно провел ребенка по улице, угрожая избить его в случае сопротивления. «Противоправные действия фигуранта дела были пресечены очевидцем, который проезжал мимо на автомобиле»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова