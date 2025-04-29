На Кубани в 2024 году вакцинировали 2,5 млн детей

В Краснодарском крае по итогам 2024 года вакцинировали более 2,5 млн несовершеннолетних. План вакцинации детского населения выполнили более чем на 98%, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае противопоказания к проведению иммунизации имеют менее 1% детей. Постоянные противопоказания встречаются редко. Чаще всего детям нельзя делать прививки из-за аллергической реакции на компоненты, входящие в состав вакцины, а также тяжелой реакции на введение предыдущей дозы препарата. Кроме того, бывают временные медотводы из-за острого заболевания или обострения хронической болезни. Вакцинацию откладывают до выздоровления пациента.

Согласно предоставленным данным, с начала 2025 года в Краснодарском крае вакцинировали более 150 тыс. детей. Это почти 16% от годового плана региона.

Алина Зорина