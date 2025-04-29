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Томская мэрия заключит контракты на дорожный ремонт на 0,88 млрд рублей

Три компании займутся ремонтом крупных автомагистралей Томска по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Итоги соответствующих аукционов подвели в городской администрации.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В числе подрядчиков ООО «Томскдорстрой», ООО «СК Экодор» и ООО «ТСК». Общая сумма контрактов составляет 883 млн руб. Так, 312 млн руб. получит ТСК на ремонт участков ул. Киевской и ул. Говорова.

«Сейчас профильный департамент занимается подписанием контрактов»,— уточнили в мэрии.

Валерий Лавский

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