Томская мэрия заключит контракты на дорожный ремонт на 0,88 млрд рублей

Три компании займутся ремонтом крупных автомагистралей Томска по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Итоги соответствующих аукционов подвели в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В числе подрядчиков ООО «Томскдорстрой», ООО «СК Экодор» и ООО «ТСК». Общая сумма контрактов составляет 883 млн руб. Так, 312 млн руб. получит ТСК на ремонт участков ул. Киевской и ул. Говорова.

«Сейчас профильный департамент занимается подписанием контрактов»,— уточнили в мэрии.

Валерий Лавский