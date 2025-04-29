Суды в Башкирии отказали штурмовику роты «Z» в выплатах

Суды двух инстанций не нашли оснований для выплаты единовременного пособия и страховки жителю Башкирии, участвовавшему в СВО в составе штурмовой роты «Z». Чишминский районный суд, а вслед за ним и Верховный суд Башкирии пришли к выводу, что истец не был военнослужащим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, истец приказом командира войсковой части был назначен водителем-стрелком на основании контракта, подписанного им в апреле 2023 года. Спустя два месяца участник СВО получил при взрыве снаряда тяжелое увечье.

Истец полагал, что он имеет право на единовременную выплату в размере 3 млн руб. Военный комиссариат Чишминского района в его интересах направил запрос в страховую компанию «Согаз», которая в выплатах отказала, пояснив, что с истцом не был заключен военный контракт.

Участник СВО обратился в суд с заявлением, в котором просил взыскать с «Согаза» 3 млн руб. единовременной выплаты, а также страховку в размере 327 тыс. руб. и 300 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Командование войсковой части в ответ на судебный запрос поясняло, что истец, будучи осужденным к лишению свободы, добровольно согласился на участие в СВО и за это был освобожден из заключения со снятием судимости. При этом он являлся не военнослужащим, а «специальным контингентом». В приказ о его зачислении в штурмовую роту «Z» были внесены изменения: основанием вместо контракта стало письменное согласие. Таким образом, права на получение единовременной выплаты у истца нет.

Наталья Балыкова