Сувенирные жилеты для Башкирии изготовит «Ателье Салават»

ГКУ «Хозяйственное управление» по итогам двух аукционов заключило два контракта на поставку сувенирных изделий с ООО «Ателье Салават» по начальной цене, сообщается на сайте госзакупок. Контракт на поставку женских меховых шапок и жилетов заключен за 950 тыс. руб., мужских шапок и жилетов — за 990 тыс. руб. Компания была единственным участником обоих тендеров.

Женские шапки должны быть изготовлены из натуральной замши с ободком из меха куницы, жилеты — из облагороженной овчины хромового дубления с отделкой из телячьей кожи, подкладкой из овчины и воротником из меха рыжей лисы, серебристо-черной лисы, песца или куницы.

12 комплектов мужских жилетов должны быть изготовлены из телячьей кожи, иметь воротники из пушнины (из шкуры лисы, куницы или песца) и окантовку из замши. Узоры должны быть выполнены башкирской тамбурной вышивкой.

В марте этого года «Хозяйственное управление» заключило аналогичные контракты за 990 тыс. и 950 тыс. руб. с ООО «Абсолют медиа плюс», позднее контракт на поставку мужских жилетов был расторгнут.

ООО «Ателье Салават», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 1992 года. Компания занимается производством изделий народных художественных промыслов. Владельцами являются Зоя Демина и Анна Страхова. В 2024 году компания заключила семь госконтрактов на общую сумму 6 млн руб. Выручка в прошлом году составила 55,2 млн руб., чистая прибыль — 12,87 млн руб.

Майя Иванова